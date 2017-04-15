دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الإسكان السعودية، السبت، عن إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج "سكني" الذي يشمل 280 ألف منتج سكني وتمويلي مستهدف للعام الجاري 2017، فيما كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة تهدف إلى مضاعفة قيمة التمويل العقاري لتصل إلى 550 مليار ريال.

وبلغت المنتجات التي أعلنت عنها الوزارة في هذه الدفعة 18799 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزعة على جميع مناطق المملكة، منها 2889 وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع "فيلا"، و1624 وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين يتم تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، و6586 قطعة أرض جاهزة للبناء بدون مقابل مالي، و7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية. وجاءت هذه المنتجات ضمن 120 ألف وحدة سكنية، و85 ألف دعم تمويلي، و75 ألف أرض يتم الإعلان عنها منتصف كل شهر خلال العام الحالي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأكد الحقيل، في مؤتمر صحفي أن الوزارة "تواصل جهودها التي تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين، بمختلف فئاتهم، على السكن الملائم، بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب يتوافق مع إمكانياته".

وقال وزير الإسكان السعودي: "نهدف خلال 5 سنوات قادمة إلى مضاعفة قيمة التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية بحدود 280 مليار ريال إلى أن نصل 550 مليار ريال"، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية السعودية الرسمية.

وأضاف أن "الوزارة من خلال شراكتها مع القطاع الخاص تستهدف توفير وحدات سكنية بقيمة تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال"، مشيراً إلى أن ذلك "سيسهم في تسريع حصول المواطنين على السكن الملائم، وتقليص قائمة انتظار المتقدمين على بوابة الدعم السكني (إسكان) ورفع نسبة التملّك السكني بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 والتحول الوطني 2020".