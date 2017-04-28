دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يريد رفع حجم التجارة المتبادلة بين تركيا والولايات المتحدة، معرباً عن عزم دولته تعزيز الاستثمار في الدولة وفي دول "العالم الثاني والثالث."

وجاءت تصريحات أردوغان في كلمة ألقاها، الجمعة، في القمة الثامنة لمؤسسة مجلس الأطلسي البحثية، في إسطنبول، حيث قال: "حجم التجارة بيننا وبين أمريكا غير كافِ، وعلينا أن نزيد هذه الأرقام ونود أن يكون هناك استثمارات متبادلة بين بلدينا،" معرباً عن رأيه بأن العلاقات التركية الأمريكية ستشهد تحسناً في ظل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حسبما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية (TRT).

وأضاف أردوغان: "سنعزز الاستثمارات في دول العالم الثاني والثالث دون الاكتراث إلى أية حملات خارجية تقصد النيل منا. وسنواصل التحرك بكل ثقة جنباً إلى جنب مع كافة المستثمرين وأصحاب المبادرات."

ويُذكر أن أردوغان كان قد وعد الشعب التركي بأن تشهد الدولة "قفزة اقتصادية كبيرة"، في حال جاءت نتائج التصويت لصالح إقرار التعديلات الدستورية التي تحول نظام الحكم التركي من الديموقراطية البرلمانية إلى رئاسة تنفيذية قوية، وبمقتضاها تتوسع صلاحيات أردوغان. وبعد فرز جميع الأصوات تقريباً، البالغ عددها 47.5 مليون صوت، أفادت وسائل الإعلام الحكومية أن 51.4 في المائة صوتوا لصالح إقرار التعديلات الدستورية، بينما صوت ضدها 48.6 في المائة.