نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ساهمت "LinkedIn"، شبكة التواصل الاجتماعي للمحترفين، ما يقرب من مليار دولار في إيرادات الربع المالي الأخير لشركة "Microsoft".

وأعلنت شركة "Microsoft" أن مبيعات "LinkedIn" بلغت 975 مليون دولار في الربع الأول الكامل منذ عملية الاستحواذ. إذ اشترت عملاقة التكنولوجيا "LinkedIn" مقابل 26 مليار دولار العام الماضي.

لكن أسهم "Microsoft" تراجعت في تداولات الساعات التي جاءت بعد الإفصاح عن إجمالي الإيرادات التي كانت أقل من التوقعات.

وتواصل شركات "Microsoft" السحابية بتحقيق أداء جيد – إذ ارتفعت إيرادات "Azure"، منصة الحوسبة السحابية الرئيسية للشركة، بنسبة 93 في المائة.

واستثمرت "Microsoft" بشكل كبير في خدمات الحوسبة السحابية لاستعادة منصبها كرائدة في هذه الصناعة، لتنافس نظيراتها مثل "Amazon". إذ سجلت أسهم "Microsoft" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رقماً قياسياً جديداً للمرة الأولى منذ عام 1999 بعدما ارتفعت عائدات "Azure" بنسبة 116 في المائة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"Microsoft"، ساتيا نادلا، في بيان: "نتائجنا هذا الربع تعكس ثقة العملاء في سحابة مايكروسوفت. من الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم، تستخدم المنظمات منصات الحوسبة السحابية لمايكروسوفت من أجل تحولهم الرقمي."

وحوّلت "Microsoft" تركيزها الأساسي في السنوات الأخيرة بعيداً عن البرمجيات التي تُشترى رخصة استخدامها، وتُقدم الآن "Office 365"، نسخة سحابية من البرامج الإنتاجية المعروفة.

وكان "Office 365"، الذي يعمل على مختلف أنواع الأجهزة ويحمل رسوم اشتراك، أيضاً نقطة قوية لـ"Microsoft" في الربع الأخير. إذ ارتفعت الإيرادات منها بنسبة 45 في المائة، في حين ارتفعت اشتراكات المستهلكين إلى 26.2 مليون من 22.2 مليون في العام الماضي.