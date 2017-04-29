نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تنح جانباً يا بيل غيتس. فقد تفقد منصب أغنى شخص في العالم.

ارتفع صافي قيمة ثروة الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، جيف بيزوس، من ملياري دولار إلى قرابة 80.5 مليار دولار، الجمعة، بعدما حققت "أمازون" أرباحاً قوية، وارتفعت أسهمها ومبيعاتها بنسبة 2 في المائة.

بيزوس الآن وراء قطب التجزئة الإسباني، أمانسيو أورتيغا، الذي تتملك شركته "إنديتكس" سلسلة متاجر الملابس "زارا". وتبلغ ثروة أورتيغا 81 مليار دولار. ولكن بيزوس تخطى على الأقل، وارن بافيت، الرئيس التنفيذي ومالك شركة "بيركشاير هاثاواي".

ويبلغ الفرق بين ثروة غيتس وبيزوس 7 مليارات دولار، وهو ما يفصل بيزوس عن التربع على عرش أغنى الأغنياء في العالم. ويستند التصنيف العالمي على أرقام من مؤسستي "فوربس" و"بلومبرغ".

ولكن لا تذرفوا أي دموع على غيتس. إذ ارتفعت أسهم "ميكروسوفت" قليلا، الجمعة، بعد تقرير الأرباح الصلبة للشركة. وتبلغ قيمة غيتس الآن 87.2 مليار دولار.

ولا تزال صناعة التكنولوجيا تهيمن على السوق. إذ سجلت "Alphabet" الشركة الأم لـ"غوغل" نتائج قوية، الخميس، وساعد ذلك في رفع القيمة الصافية للمؤسسين، لاري بيدج وسيرجي برين، بنحو 1.7 مليار دولار أمريكي.