الجزائر (CNN)— دشن وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة، بداية هذا الأسبوع، محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 3 ميغاوات، تمتد على مساحة 5 هكتارات بمدينة جانت في ولاية إيليزي على الحدود مع ليبيا، قالت الوزارة إنها "ستساهم في تعزيز منشئات و قدرات التموين بالطاقة الكهربائية".

كما دشن الوزير ذاته إعادة تشغيل القطار الثالث للإنتاج بالمركب الغازي تقنتورين بعين أميناس في الولاية ذاتها، وهي المنطقة التي شهدت هجوما إرهابيا عام 2013، عندما احتجز متطرفون عدة رهائن أجانب يعملون في محطة الغاز، وقد قتل خلال الهجوم حوالي 37 رهينة.

وعاين الوزير مشروع إنجاز مركب لضغط الغاز، وأشرف على بدء العمل في محطة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي بطاقة 30 ميغا وات، فضلا عن معاينة أشغال مشروع أنبوب نقل الغاز الطبيعي إيليزي- جانت "طاقة 150 مليون متر مكعب سنويا"، الهدف منه تموين محطات الكهرباء بمدينة جانت والقرى النائية المجاورة لها والشركات في المنطقة.

ورغم توفرها على صحراء شاسعة، إلّا أن الجزائر لا تتوفر على مشاريع كبيرة خاصة بالطاقة الشمسية،

وتعوّل الجزائر على وصول نسبة الإنتاج المحلي من الكهرباء المعتمدة على الطاقة المتجددة في أفق عام 2030 إلى 27 في المئة من مجموع الإنتاج العام للكهرباء.

وكانت شركة إيني الإيطالية المتخصصة في مجال النفط والغاز، قد توصلت إلى "اتفاق استراتيجي" مع شركة سوناطراك المملوكة للدولة الجزائرية لأجل تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في الجزائر، أولها بناء مصنع لإنتاج الكهرباء بقوة 10 ميغاوات بالطاقة الشمسية، في منطقة بئر رباع بولاية ورقلة.