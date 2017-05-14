دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الأحد، أن الحكومة أنفقت حوالي 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) لتطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل في دبي خلال السنوات العشرة الماضية.

وقال الطاير إن 40 مليار درهم من هذه الأموال تم إنفاقها لقطاع الطرق. وأضاف أن الهيئة نفذت مجموعة من الإجراءات لتحسين الحركة والسلامة المرورية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وساهمت هذه الإجراءات في خفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في إمارة دبي، بنسبة غير مسبوقة خلال الأعوام العشرة الماضية، وفقا لما نقله موقع المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وتابع بالقول إن هيئة الطرق والمواصلات نجحت في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطرق، ساهم في حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الاول عالمياً في جودة الطرق خلال الأعوام الاربعة الماضية، وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي.

وأعلن الطاير أن الهيئة سوف تستضيف مؤتمر ومعرض الاتحاد الدولي للطرق الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار (حلول لانسيابية الطرق للقرن 21)، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل المعرفة في مجال سلامة الطرق والأنظمة الذكية.