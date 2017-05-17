دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مايكل ميباخ، رئيس تطوير المنتجات العالمية لدى ماستركارد، أن أمن المعلومات له "الأهمية القصوى" وخاصة فيما تعلق بعمليات الدفع الإلكتروني عبر الانترنت، موضحاً سياسيات "ماستركارد" لتأمين البيانات خلال إجراء المعاملات الإلكترونية.

وحول البيانات التي تجمعها "ماستركارد" وطرق حمايتها، قال ميباخ، في مقابلة مع CNN بالعربية: "أعتقد أن البينات مهمة جداً، لكنها أيضاً حساسة جداً. تحدثنا عن الأمن والأمان سابقاً، ولكن السؤال هو: إذا كان لدي بيانات تخبرني عن أسلوب الدفع لديك، كأن تقول، هذا ما يقوم به فلان وهذه الأماكن التي يسافر إليها وهذا ما لا يفعله، يمكن أن أستخدم تلك البيانات للتأكد من أنها تُستخدم فقط بالطرق التي يفترض استخدامها بها، في مقابل البطاقة المستخدمة البلاستيكية التي يمكن أن يستخدمها مزور ما بشكل مختلف عما تفعله. لذا هناك جانب في البيانات يحقق الأمن والأمان الذي يعتبر رئيسياً لتحريك الدفع الإلكتروني."

وأضاف ميباخ: "بيانات المعاملات ليست معرّفة شخصياً، إنها معلومات مجمعة تقول إن شخصاً مثل فلان يقوم بتلك الأمور، وإذا كنت أنا أعمل بالتجارة فهناك فرصة غير مستفاد منها، ويمكنني لو امتلكت المعلومات تقديم منتجات أفضل وحلولاً أفضل تخدم الزبون بناء على البيانات،" معتبراً أن ذلك يمكنه من امتلاك رؤية أفضل لتقديم مساعدات لجميع الأطراف في معاملات الدفع الإلكتروني.

وأكد ميباخ: "الجانب الآخر من هذا الأمر (الدفع الإلكتروني) يتعلق بأمن المعلومات، ونحن نؤكد على أن الأمن والأمان أمران لهما أهمية قصوى. مثال، أنت لا تريد أن تنتشر بياناتك أثناء الدفع عبر الانترنت. لذا جزء كبير مما نقوم به كرائد في مجال هذه الصناعة هو الدفع نحو اعتماد الترميز خلال الدفع الرقمي عبر الانترنت. لذا محرك الترميز خاصتنا بخدمات ماستركارد الرقمية يمكنه أخذ معاملتك الرقمية وتحويلها إلى رمز لمرة واحدة ولا يمكن استخدامه لشيء آخر. تلك طريقة حماية البيانات."