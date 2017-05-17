نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تمتلك بعض أوراق العملات أحيانا تاريخاً لا يليق بها وتمر بأزمات تداول في أحيان أخرى.. فما هي القصة وراء ورقة فئة الدولارين؟