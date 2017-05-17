نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تمتلك بعض أوراق العملات أحيانا تاريخاً لا يليق بها وتمر بأزمات تداول في أحيان أخرى.. فما هي القصة وراء ورقة فئة الدولارين؟
رشاوى وقمار ومدفوعات لبائعات الهوى.. الماضي "المشين" لورقة فئة الدولارين في أمريكا
ما هو التاريخ " المشين" لورقة الدولارين؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و8 دقائق.
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في أوائل عام 1862 بدأت الحكومة الاتحادية بطباعة أول ورقة مالية من فئة الدولار والدولارين وكانت قيمتها عالية جداً آنذاك.
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