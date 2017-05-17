جدة، المملكة العربية السعودية (CNN) – بمبادرة فريدة من على مستوى الدول العربية والإسلامية جمع البنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة على هامش اجتماعاته السنوية الـ42 عددا من الشباب من مختلف الدول الأعضاء للحديث عن التحديات الاقتصادية ومشاكل التنمية، وقدم الشباب رؤيتهم المباشرة لحل مشاكلهم على شكل توصيات لممثلي الدول.

وركزت قمة الشباب لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدها البنك على ثلاثة محاور رئيسة لتمكين الشباب في الدول الأعضاء، والتي هي تعزيز جودة التعليم بما يواكب حاجيات شباب اليوم والغد، والتمكين الاقتصادي للشباب من خلال خلق بيئات عمل خصبة تشجع الابتكار، وكذلك اشراك الشباب في صياغة الأجندة التنموية.

وقدم الشباب في القمة توصيات ستُعتمد من أجل تشجيع الشباب أنفسهم على "مواجهة التحديات وتسخير الفرص"، على أن ينظر مجلس محافظي البنك المكون من وزراء مالية الدول الإسلامية المشاركة فيه في اجتماعهم الأربعاء بتلك التوصيات.

وبحسب بيانات عرضها رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بندر حجار، فهناك ملايين الشباب في دول مجموعة البنك المكونة من بلدان عربية وإسلامية، مقدرا أن أكثر من 73 ملايين شاب في الدول الأعضاء عاطلين عن العمل، ونسبة الأمية بين الشباب تزيد عن 18 في المائة.