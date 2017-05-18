الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)—قال محمد الجدعان، وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، إن بلاده تمضي قدما مع باقي الدول الخليجية لفرض ضرائب، لافتا إلى أن الاقتصاد السعودي يمضي قدما للابتعاد عن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للنمو الاقتصادي.
وزير المالية السعودي يتحدث لـCNN عن الضرائب ومستقبل الاقتصاد
الجدعان يتحدث عن الضرائب ومستقبل الاقتصاد
اقتصاد
آخر تحديث منذ17 دقيقة.
3:29
مقابلة كبير مراسلي CNN للشؤون الاقتصادية، جون ديفتيريوس، مع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان.
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