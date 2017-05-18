الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)—قال محمد الجدعان، وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، إن بلاده تمضي قدما مع باقي الدول الخليجية لفرض ضرائب، لافتا إلى أن الاقتصاد السعودي يمضي قدما للابتعاد عن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للنمو الاقتصادي.