نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تجاوزت ثروة المغنيان الأمريكيان، جي زي وبيونسيه حاجز المليار دولار، ليبلغ مجموع ثروتيهما 1.16 مليار دولار، وفقا لتقرير مجلة فوربز الأمريكية الصادر، الأربعاء.

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وصرحت المجلة أن 810 مليون دولار من المبلغ الكلي للمغنيين يرجع إلى جاي زي، ليتصدر بذلك المرتبة الثانية في قائمة أكثر مغنيي الهيب هوب ثراء بعد شون ديدي، بينما احتلت بيونسيه المرتبة 46 في قائمة مجلة فوربز لـ"أغنى نساء أمريكا المستقلات" حيث بلغت ثروتها 350 مليون دولار، لتسبقها، مريم التيتش، مؤسسة ليتل سيزرز 5.1 مليار دولار.

لا تقتصر ثروة المغنيان على أرباحهم الفنية فحسب، بل تشمل أيضاً أرباحهم في عالم إدارة الأعمال، حيث لمع اسم شون كارتر الملقب بجاي زي في استثمارات متعددة، كالاستثمار في شركة أوبر وشركة تايدل المنافسة لشركات سبوتيفاي وآبل ميوزيك. وأسس مغني الراب شركة، روك نيشون الترفيهية، التي ضمت منذ شهر مارس/ آذار الماضي فرع أرايف لاستقطاب المواهب الشابة.

وتدخل المغنية بيونسيه عالم إدارة الأعمال أيضاً ولكن من أبواب مختلفة، حيث أطلقت العلامة التجارية، آيفي بارك، المتخصصة بالملابس، كما أسست شركة، باركوود انترتينمينت التي تديرها شخصياً.