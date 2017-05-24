دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انفعل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على نائب في البرلمان المصري طالب بإرجاء الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود، وذلك خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة الأثاث.

وكان النائب أبو المعاطي مصطفى قد طالب بحسب ما يظهر في الفيديو أعلاه، بإرجاء الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود مراعاة للمواطنين محدودي الدخل لحين رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، قائلا إن المواطن البسيط هو الذي يدفع فاتورة هذه الزيادات.

لكن تعليقات مصطفى أغضبت السيسي الذي ردّ عليه منفعلا: "أنت مين؟" وعندما عرّف عن نفسه بأنه عضو مجلس نواب قال السيسي: "نواب إيه؟" مضيفا "أنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ أنت دارسه؟ ايه ده؟ أنتم دارسين الكلام اللي بتقولوه ده؟".