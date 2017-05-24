أمنية بنك.. أول مصرف إسلامي يرى النور في المغرب

الرباط (CNN)— بدأ أوّل بنك إسلامي العمل في المغرب، ويتعلّق الأمر بـ"أمنية بنك" الذي جرى إنشاؤه بشراكة بين مجموعة القرض العقاري والسياحي وبنك قطر الدولي الإسلامي، إذ أعلن البنك انطلاق عملياته بداية هذا الأسبوع.

ويعدّ "أمنية بنك" أوّل مصرف إسلامي يحصل على الترخيص من بنك المغرب، إذ حصل على الموافقة في 2 يناير/كانون الثاني 2017، وأشار البنك على موقعه الإلكتروني أنه "بنك شامل يواكب عملاءه سواء كانوا أفرادا، مهنيين أو شركات ".

ويطلق في المغرب على البنوك الإسلامية اسم البنوك التشاركية، إذ لا يتم وصفها سواء في القوانين أو في الحملات الإشهارية بالبنوك الإسلامية.

وتحدث البنك الجديد عن أنه يوّفر "باقة غنية من المنتجات و الخدمات البنكية اليومية و منتجات التمويل والاستثمار و التوظيف و الادخار"، ويتوفر البنك حاليا على ثلاث وكالات في الدار البيضاء والرباط، معلنا عن قرب افتتاح حوالي 17 وكالة عبر كل التراب المغربي.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد صادقت شهر مارس/آذار الماضي على ستة قرارات تخصّ تنظيم عمل البنوك الإسلامية، جاءت في منشورات للبنك المغربي المركزي، وفق ما تضمنه آخر عدد من الجريدة الرسمية، بينها قرار يخصّ خمس طرق للتعامل المالي المعروف في الثقافة الإسلامية، وهي المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم.

وبدأ المغرب هذا العام، السماح بنظام البنوك الإسلامية بعدما منع لعقود هذا النوع من النظام المالي، وأعطى البنك المغربي موافقته لعدد من البنوك المغربية لأجل البدء باعتماد هذا النظام، عدد منها بشراكة مع بنوك خليجية، وقد أحدث المغرب لأجل مرافقة هذه البنوك، لجنة شرعية للمالية التشاركية، هي من تحدد الفتاوى الخاصة بالتعامل المالي.