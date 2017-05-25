أمريكا: الطلب من دويتشه بنك كشف تحقيقات قد تربط أموال ترامب بروسيا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وجه خمسة من نواب الحزب الديمقراطي الأمريكي رسالة إلى المدير التنفيذي لـ"دويتشه بنك" الألماني، الذي سبق له أن تعرض في يناير/كانون الثاني الماضي إلى غرامة بقيمة 630 مليون دولار على خلفية مزاعم بقضية تبييض لأموال روسية، طالبين منه تقديم ما لديه من معلومات عن ارتباطات تعود لأعمال تجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الرسالة طالبت المصرف الألماني، الذي سبق له تقديم قروض لمشاريع تجارية عائدة إلى ترامب، بنشر المراجعات الداخلية التي أجراها حول تلك القروض المقدمة لترامب وأفراد عائلته ومدى ارتباطها بقضية تبييض الأموال الروسية.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى المدير التنفيذي للمصرف، جون كراين: "من المهم جدا توفير المعلومات الضرورية للجنة الشؤون المالية في مجلس النواب (الأمريكي) من أجل معرفة مدى تحقيقاتكم الداخلية والخلاصات التي وصلت إليها."

وكان المصرف قد تعرض في يناير/كانون الثاني الماضي لغرامة بقيمة 630 مليون دولار تقريبا بسبب فشله في رصد مجموعة من التجار قاموا بتهريب قرابة عشرة مليارات دولار عبر تحويلها إلى العملة الأمريكية بعدما كانت بالعملة الروسية.

ولم يوفر الناطق باسم البنك ردا فورا على تلك المزاعم، علما بأن وزارة العدل الأمريكية تجري من جانبها تحقيقاتها الخاصة حول القضية.