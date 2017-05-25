أوبك ودول منتجة للنفط يتفقون على تمديد خفض الإنتاج حتى مارس 2018

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- اتفق أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودول رئيسية أخرى منتجة للنفط من بينها روسيا، الخميس، على تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية شهر مارس/ آذار عام 2018.

وقال وزير الطاقة الروسي إن "التعاون بين أعضاء أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة سوف يستمر لأنه حقق نتائج جيدة جدا".

وانخفضت أسعار النفط الخام حوالي 5% إلى أقل من 49 دولارا للبرميل بعد الإعلان عن الاتفاق. وكان المستثمرون يتوقعون التوصل إلى اتفاق من اجتماعات فيينا، ولكنهم كانوا يأملون في أن تكون فترة تمديد خفض الإنتاج أطول من ذلك.

وكانت الدول الأعضاء في أوبك وافقت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على خفض الإنتاج حتى منتصف العام الجاري في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط. وساعد الاتفاق على ارتفاع سعر برميل النفط إلى 54 دولارا. ويحافظ الاتفاق الجديد على مستوى الإنتاج عند وضعه الحالي لمدة 9 أشهر أخرى.