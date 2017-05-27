الخطوط البريطانية: إلغاء جميع رحلات السبت من مطاري هيثرو وغاتويك بسبب عطل إلكتروني

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، السبت، عن إلغاء جميع رحلاتها من مطاري هيثرو وغاتويك أكبر مطارين في العاصمة لندن بسبب عطل في أنظمتها الإلكترونية.
وقالت الشركة، في بيان إنه "لا يوجد دليل على أن العطل ناجم عن هجوم إلكتروني". وأضافت: "نعتذر بشدة عن الإزعاج الذي تسبب فيه ذلك لعملائنا خلال تلك العطلة المزدحمة". واكتظت صالات السفر في المطارين بالركاب مما تسبب في حالة من الارتباك والفوضى.
وتابعت الشركة في بيانها بالقول إن "أغلب الرحلات الطويلة التي من المقرر أن تصل إلى لندن الأحد ستصل كالمعتاد ونحن نعمل لإعادة خدماتنا اعتبارا من الغد لكن سيكون هناك بعض التأخير والأعطال في الخدمات التي قد تستمر ليوم الأحد".
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