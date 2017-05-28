ترامب: أحضرت مئات مليارات الدولارات من الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن أول جولة خارجية له حققت نجاحا كبيرا لبلاده، وذلك بعد عودته إلى الولايات المتحدة في ختام جولة بدأت من المملكة العربية السعودية ثم إسرائيل والفاتيكان، وبعدهم صقلية وبروكسل لحضور اجتماعات حلف الناتو ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
قد يهمك: السعودية محطته الأولى.. إليكم أبرز تصريحات ترامب عن المملكة
وقال ترامب في تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر: "لقد عدت من أوروبا، الرحلة حققت نجاحا عظيما لأمريكا، عمل شاق ولكن نتائج كبيرة". وأضاف: "إحضار مئات مليارات الدولارات من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة يعني وظائف، وظائف، وظائف".
.. وأيضا: ترامب يعلن صفقات بين السعودية وأمريكا تتجاوز 400 مليار دولار.. تعرّف على أبرزها
وكان ترامب أعلن في السعودية عن عقد اتفاقيات قيمتها 400 مليار دولار بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، أبرزها مبيعات دفاعية للسعودية بقيمة 110 مليار دولار. وقال: "وقعنا اتفاقيات تاريخية مع المملكة تستثمر ما يقرب من 400 مليار دولار في بلدينا وتخلق آلافاً من فرص العمل في أمريكا والسعودية".
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.