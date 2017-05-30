مسؤول تركي يرد على انباء إلغاء السعودية صفقة استيراد سفن بعد زيارة ترامب

أنقرة، تركيا (CNN)— قال إسماعيل دمير، وكيل وزارة الدفاع التركية لشؤون الصناعات العسكرية، إن المملكة العربية السعودية لم تبلغ تركيا رسميا بإلغاء صفقة السفن الحربية التركية، مؤكدا على أن المشروع لا يزال مستمرا.

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ولفت دمير إلى اعتقاده بأن صفقة الأسلحة الأمريكية السعودية "لم تؤثر سلباً حتى الآن على صفقة بيع تركيا سفنا حربية إلى المملكة،" وفقا لتصريحات أدلاها لوكالة أنباء الاناضول التركية الرسمية، مضيفا بأن "الصفقة الأمريكية السعودية الأخيرة لم تنعكس سلبا علينا لغاية الآن، ولم يأتنا أي رد سلبي من الجانب السعودي حول مشروعنا.. بل على العكس فإن المشروع مستمر، وهناك حديث بأنه سيستمر، بل إننا تلقينا أمس رسالة مباشرة بهذا الخصوص".

جاء ذلك في رد لدمير على تقارير إعلامية تناولت ادعاءات حول إلغاء السعودية صفقة استيراد سفن حربية من تركيا عقب توقيع الرياض صفقة أسلحة ضخمة مع واشنطن خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة مؤخرا.