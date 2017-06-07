"إعمار" تخطط لإدراج 30% من أسهم نشاطها للتطوير العقاري بسوق دبي المالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة إعمار العقارية، ومقرها دبي، أنها تخطط لطرح نسبة قد تصل إلى 30 في المائة من نشاطها للتطوير العقاري في الإمارات من خلال عملية إدراج لكامل أسهم هذا النشاط في سوق دبي المالي.

وذكرت "إعمار العقارية" في بيان صحفي صدر عنها أن النسبة النهائية ستتحدد وفقا لظروف السوق وقت الطرح.. مضيفة أنه من المقرر أن يتم توزيع الجزء الأكبر من حصيلة بيع الأسهم على مساهمي الشركة.

وتوقعت إعمار العقارية أن تكون عملية الطرح الأكبر من نوعها منذ طرح أسهم شركة "إعمار مولز" في سوق دبي المالي في عام 2014. وأوضح الشركة أن التوجه نحو إدراج نشاط التطوير العقاري في الإمارات بالبورصة جاء نتيجة مراجعة شاملة لقيمة أصول الشركة إذ تبين وجود أهمية كبيرة لإظهار القيمة الحقيقية لنشاط التطوير.

وحقق نشاط "إعمار" للتطوير العقاري نموا كبيرا خلال السنوات الخمس الأخيرة إذ قفزت المبيعات العقارية للشركة من 1.14 مليار دولار أمريكي عام 2012 إلى 3.92 مليار دولار العام الماضي.

وأفادت "إعمار" في بيانها الصحفي بأنها سجلت مبيعات خلال الأشهر الخمسة الماضية بقيمة 2.64 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

وأشارت إلى أن قيمة إجمالي المبيعات للمشروعات تحت الإنشاء حتى نهاية الشهر الماضي بلغت حوالي 11 مليار دولار، وهي تمثل قيمة العقارات التي تم بيعها بالفعل ولكن لم يتم تسجيل الإيرادات الخاصة بها بعد في دفاتر الشركة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.

يذكر أن إعمار تطور حاليا عددا من المشروعات العملاقة منها مشروع "دبي هيلز استيت" وتبلغ مساحته 11 مليون قدم مربعة وشعاره "مدينة خضراء داخل المدينة" إذ يتم تطويره بالشراكة مع شركة "مراس القابضة" حيث يشمل مركزا لتجارة التجزئة وملعبا مخصصا لبطولات الجولف يتألف من 18 حفرة.

كما تطور إعمار حاليا "البرج" بمشروع خور دبي، الذي يتوقع أن يكون من أبرز المعالم السياحية ويقع في قلب مشروع ضخم على مساحة 6 كيلومترات مربعة وذلك بالشراكة مع "دبي القابضة"، إضافة لمشروع "إعمار الجنوب" وهو مدينة ذكية تلبي احتياجات جيل المستقبل ويقع بالقرب من "إكسبو 2020 دبي"