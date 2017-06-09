"إيرباص" تتوقع طلباً على الطائرات بـ5.3 تريليون دولار خلال الـ20 عاماً المقبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتوقع شركة "إيرباص" الأوروبية ارتفاع الطلب على الطائرات، إذ قدرت احتياج السوق إلى 35 ألف طائرة تبلغ قيمتها الإجمالية 5.3 تريليون دولار خلال العشرين عاماً المقبلة.

وقالت الشركة في بيان، الجمعة، إنه خلال تلك الفترة ستزداد أعداد الأشخاص الذين يسافرون بالطائرة للمرة الأولى وسيرتفع الدخل المتاح للإنفاق على السفر الجوي وسيتوسع قطاع السياحة وستنتشر نماذج الأعمال المتطورة في مجال الطيران مما يدفع الحاجة إلى 34.170 طائرة ركاب و730 طائرة شحن بقيمة إجمالية تبلغ 5.3 تريليون دولار أمريكي.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين سيركبون طائرة ثلاث مرات خلال نفس الفترة التي يتضاعف فيها حجم الطبقة الوسطى في العالم إلى 5 مليارات شخص، حيث أن خلق الثروة يجعل الطيران أكثر سهولة وخاصة في الاقتصادات الناشئة حيث من المتوقع أن يتضاعف الإنفاق على خدمات السفر الجوي.

وقال جون ليهى رئيس مبيعات "إيرباص"، إن "الطيران يتسم بصمود ملحوظ تجاه الصدمات الخارجية ويتضاعف كل 15 عاما ً."