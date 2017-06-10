"آسمان" الإيرانية تعلن توقيع عقد "نهائي" لشراء 30 طائرة من "بوينغ"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "آسمان" الإيرانية للطيران توقيع عقد "نهائي" لشراء 30 طائرة من شركة "بوينغ" الأمريكية، من طراز "737 MAX".

وقال مدير عام شركة "آسمان" للطيران، حسين علائي، إنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية بعد مذكرة التفاهم التي وقعتها "آسمان" و"بوينغ" في مارس/ آذار الماضي، إذ ستستلم "آسمان" 30 طائرة من "بوينغ" في المرحلة الأولى، ثم سيُدرج شراء 30 طائرة أخرى من ذات الطراز على جدول أعمالها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

ومن المقرر أن تدفع "آسمان" ثلاثة مليارات دولار لـ"بيونغ" لشراء 60 طائرة، حيث ستدفع الشركة الإيرانية 5 في المائة من المبلغ، أما الـ95 في المائة المتبقية فسيتم توفيرها عن طريق التمويل. ومن المقرر تسليم أول طائرة من هذا الطراز في عام 2022، ومن ثم ستُسلم الشركة الأمريكية 30 طائرة لإيران خلال عامين.

وشركة "آسمان" هي ثالث أكبر شركة طيران إيرانية من حيث حجم الأسطول النشط، وتملكها مؤسسة التقاعد الحكومية الإيرانية ولكنها تُدار كشركة خاصة، وفقاً لمؤسسة "CAPA" المتخصصة في أبحاث قطاع الطيران.

وهذه الصفقة، هي الاتفاق الثاني الكبير الذي توصلت إليه "بوينغ" مع شركات الطيران الإيرانية منذ تخفيف العقوبات على طهران في يناير/ كانون الثاني عام 2016، بعد التوصل إلى اتفاق دولي حول برنامج طهران النووي.

إذ وقعت "بوينغ" صفقة بقيمة 8 مليارات دولار لبيع 80 طائرة إلى الخطوط الجوية الإيرانية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.