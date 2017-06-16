إيران وتركيا تشرعان في التبادل المصرفي بالعملتين المحليتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بدأت إيران وتركيا إجراءات التبادل المصرفي بالعملتين المحليتين، حسب ما أكده محمد ابراهيم طاهريان فرد، سفير إيران في تركيا، مشيرًا إلى أنه ستم إعلان بدء الاتفاق قريبا، وسيهم جميع بنوك البلدين.

وقال السفير في لقاء جمعه بطاقم بنك "ملت" الإيراني في اسطنبول، حسب ما نقلته عنه وكالة فارس، إن الاتفاق سيشمل كذلك التبادل بالعملات الأخرى، وإن التعاون المصرفي يعدّ "محرك الأنشطة التجارية والاقتصادية، لتحقيق رؤية حجم التبادل بـ 30 مليار دولار المُستهدف من قبل رئيسي البلدين".

وتابع السفير أن إيران قرّرت بعد إلغاء الحظر عليها "اتخاذ خطوات مؤثرة وجيدة باتجاه التبادل المصرفي ومعالجة القضايا الفنية بين البنوك الإيرانية وسائر البنوك الأجنبي"، مؤكدا على "أهمية ترقية العلاقات وتسهيل التعاون المصرفي مع البنوك التركية ونظيرتها التركية".

ورغم اختلاف الرؤى في سوريا، خاصة فيما يتعلّق بالموقف من بشار الأسد، فتركيا وإيران حافظتا على علاقات اقتصادية قوية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين 14 مليار دولار عام 2014، وقد زار أردوغان طهران عام 2015 وتعهد برفع التبادل التجاري إلى 30 مليار في ظرف سنتين، كما تعدّ تركيا أحد أهم زبناء إيران فيما يتعلّق بالغاز الطبيعي والنفط الخام.