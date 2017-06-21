رئيس أوبر التنفيذي يستقيل بعد أشهر من الأزمات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استقال ترافيس كالانيك، من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر"، الشركة الناشئة لخدمات التوصيل التي شارك في تأسيسها وحوّلها إلى عملاقة عالمية في قطاع التكنولوجيا.

وكان كالانيك قد أخذ بالفعل إجازة من الشركة الأسبوع الماضي بعد وفاة والدته في حادث بقارب.

إلا أن هذه الخطوة فشلت في نزع فتيل الأزمة المتزايدة حول قيادته ومطالب المستثمرين باستقالته.

وقال كالانيك في بيان صدر في وقت متأخر من الثلاثاء: "أنا أحب اوبر أكثر من أي شيء في العالم، وفي هذه اللحظة الصعبة في حياتي الشخصية قبلت طلب المستثمرين للتنحي جانباً، حتى يُصبح من الممكن لأوبر أن تعود للبناء عوضاً عن الانشغال بمعركة أخرى،" حسبما ذكر متحدث باسم "أوبر."