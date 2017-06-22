الرئيس التنفيذي لطيران "الاتحاد" لـCNN: نتمنى أن ينتهي "تأثير ترامب" على السفر سريعا

بومغارتنر: نتمنى أن ينتهي "تأثير ترامب" سريعا

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و51 دقيقة.
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2:31

الرئيس التنفيذي لشركة طيران الاتحاد بيتر بومغارتنر يتحدث في مقابلة مع جون ديفتيريوس حول ضرورة أن يتلاشى "تأثير ترامب" على شركات الطيران الخليجية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN )--الرئيس التنفيذي لشركة طيران الاتحاد بيتر بومغارتنر يتحدث في مقابلة مع جون ديفتيريوس حول ضرورة أن يتلاشى "تأثير ترامب" على شركات الطيران الخليجية.
 

أبوظبيأسواق الشرق الأوسططيرانشركات طيرانطيران الاتحاد