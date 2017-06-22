أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN )--الرئيس التنفيذي لشركة طيران الاتحاد بيتر بومغارتنر يتحدث في مقابلة مع جون ديفتيريوس حول ضرورة أن يتلاشى "تأثير ترامب" على شركات الطيران الخليجية.

