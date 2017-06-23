الحافلة "الآكلة للسيارات".. فكرة ماتت قبل تنفيذها في الصين

الحافلة "الآكلة للسيارات" في الصين

اقتصاد
آخر تحديث منذ31 دقيقة.
الصينصناعاتتكنولوجياقطاراتسيارات
1:15

في أغسطس عام 2016: كشف النقاب في مدينة تشينوانغداو عن حافلة مرتفعة عملاقة.

الصينصناعاتتكنولوجياقطاراتسيارات