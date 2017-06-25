شركات خاصة "غريبة" لمشاهير!

شركات خاصة "غريبة" لمشاهير!

اقتصاد
آخر تحديث الأحد, 25 يونيو/حزيران 2017; 04:04 (GMT +0400).
استثمار وتمويلشركاتمشاهيرنجوم هوليوودهوليوود
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مشاهير باستثمارات مفاجئة!

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعرف إلى هؤلاء المشاهير الذين افتتحوا شركاتهم الخاصة بعيداً عن أعمالهم في التمثيل أو الغناء.

استثمار وتمويلشركاتمشاهيرنجوم هوليوودهوليوود