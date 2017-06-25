أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعرف إلى هؤلاء المشاهير الذين افتتحوا شركاتهم الخاصة بعيداً عن أعمالهم في التمثيل أو الغناء.
شركات خاصة "غريبة" لمشاهير!
شركات خاصة "غريبة" لمشاهير!
اقتصاد
آخر تحديث الأحد, 25 يونيو/حزيران 2017; 04:04 (GMT +0400).
0:55
مشاهير باستثمارات مفاجئة!
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.