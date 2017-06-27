أوروبا تصفع غوغل بغرامة ضخمة تبلغ 2.7 مليار دولار

لندن، بريطانيا (CNN)-- فرض منظمو مكافحة الاحتكار الأوروبيون على شركة "غوغل" غرامة ضخمة بقيمة 2.4 مليار يورو (أو ما يعادل 2.7 مليار دولار)، الثلاثاء، بسبب تفضيل نتائج البحث الخاصة بهم بشكل منتظم على نتائج منافسيها.

ووجدت المفوضية الأوروبية أن عملاقة التكنولوجيا الأمريكية تستخدم نتائج البحث لتوجيه العملاء بشكل غير عادل إلى منصة التسوق الخاصة بها في قضية يعود تاريخها إلى عام 2010.

ويحق لشركة "غوغل" طلب استئناف بشأن القرار.

وكانت شركة "إنتل" تقاتل من لقلب قرار المحكمة بفرض غرامة كانت تُعد الأعلى سابقاً قدرها 1.06 مليار يورو (أو ما يعادل 1.2 مليار دولار) منذ فرضها من قبل منظمي مكافحة الاحتكار في عام 2009.