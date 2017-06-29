مصر ترفع أسعار الوقود مجدداً.. كيف أصبحت الأسعار الآن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية، رفع أسعار المحروقات، وتطبيق القرار ابتداءً من الخميس.

إذ أقر مجلس الوزراء المصري زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ليرتفع سعر "بنزين 80" من 2.35 إلى 3.65 جنيه لكل لتر ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 55.3 في المائة، وسعر "بنزين 92" من 3.5 إلى 5 جنيهات لكل لتر، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 42.9 في المائة.

كما رُفع سعر السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 55.3 في المائة، ورُفع سعر أنبوبة "البوتاجاز" إلى الضعف من 15 جنيهاً إلى 30 جنيهاً للأسطوانة.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. إذ أعلنت وزارة البترول المصرية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني رفع سعر "بنزين 80" إلى 2.35 جنيه للتر من 1.60 جنيه وسعر "بنزين 92" إلى 3.50 جنيه للتر من 2.60 جنيه.