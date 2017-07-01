البنتاغون: شركة "لوكهيد مارتن" تفوز بصفقة طائرات هليكوبتر للسعودية بـ3.8 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن شركة "Sikorsky Aircraft Corp" التابعة لشركة "Lockheed Martin" حصلت على عقد من الجيش الأمريكي بقيمة 3.76 مليار دولار لصنع طائرات هليكوبتر "بلاك هوك" مخصصة للمملكة العربية السعودية.

وأضافت الوزارة في بيان أن العقد الذي يستمر سنوات يتضمن الخدمات الملحقة بالصفقة، والتي تشمل إدارة نظام البرامج والهندسة والبيانات والمنشورات التقنية. والتاريخ الإكمال المقرر هو 30 يونيو/ حزيران 2022.

وقالت "Lockheed Martin" في بيان إن العقد الذي يمتد على مدى خمس سنوات هو لـ257 طائرة هليكوبتر من طراز "H-60 Black Hawk"، وتبلغ قيمته قرابة 3.8 مليار دولار، وتشمل خيار شراء 103 طائرات إضافية، وقد يصل مجموع قيمة العقد إلى 5.2 مليار دولار.

ويأتي ذلك ضمن الصفقة الدفاعية التي تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار، والتي وقعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال زيارته للسعودية في أواخر مايو/ أيار الماضي.