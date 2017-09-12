تقرير: السعودية أفضل مكان لشراء ايفون7 بالعالم والإمارات رابعا

دبي، الإمارات العرية المتحدة (CNN)— أصدرت شركة كومسيك الأسترالية تقييمها السنوي حول أفضل الدول لشراء أرخص أجهزة أيفون7 في العالم، ملقية الضوء على أن السعودية تتصدر هذه القائم المكونة من 57 دولة.

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وبينت الشركة أنه يمكن للفرد في السعودية شراء هاتف ايفون 7 بسعة 32 غيغابايت، بـ639.7 دولارا في حين حلت اليابان في المركز الثاني بـ648 دولارا والولايات المتحدة الأمريكية ثالثا بـ649 دولارا والإمارات العربية المتحدة رابعا بـ707.6 دولارا.

والقت الشركة الضوء على أن هذا تصنيف سنوي ولا ينطبق على هاتف أيفون الجديد المتوقع إطلاقه قريبا وسط تخمينات بأن يصل ثمنه إلى نحو ألف دولار.