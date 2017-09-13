هل يرفع الآيفون الجديد قيمة شركة آبل إلى تريليون دولار؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت آبل النقاب عن هواتفها الجديدة، آيفون 8 و8+ إلى جانب الإصدار الخاص بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق أول جهاز آيفون، آيفون X.

وول ستريت من بين أكثر المتحمسين بهذه الإصدارات، إذ ارتفعت أسهم شركة آبل بنسبة 1.8 في المائة، الاثنين، وكان ذلك جزءاً من حماس نطاقه أوسع. إذ ارتفعت أسهم آبل بنسبة 40 في المائة هذا العام. والأسهم الوحيدة التي تمتعت بأداء أفضل، كانت أسهم شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات، التي ارتفعت بنسبة 55 في المائة.

وتقدر قيمة الشركة حالياً بـ835 مليار دولار، وإذا ارتفعت الأسهم بنسبة 20 في المائة أخرى، ستكون آبل أول شركة مدرجة بالبورصة تبلغ قيمتها تريليون دولار.

وطبعاً، قد يواجه الرئيس التنفيذي لآبل، تيم كوك، العديد من الانتقادات حول سعر هواتفها التي تقترب من ألف دولار، إلا أن المحللين يعتقدون أن الناس ستكون مستعدة لدفع هذه المبالغ مقابل أحدث إصدارات الشركة.

ويرى المحللون أن ارتفاع الطلب على هواتف آيفون، ستعزز الطلب على أجهزة "Mac"، كما سترفع من إيرادات متجر الموسيقى "iTunes"، ومتجر التطبيقات "App Store"، وحتى الطلب على الكمبيوتر اللوحي "iPad" والساعات الذكية "Apple Watch".