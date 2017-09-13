السعودية تقرر رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات الصوتية والمرئية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحة، الأربعاء، برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات الصوتية والمرئية المستوفية للمتطلبات التنظيمية لجميع المستخدمين في المملكة وإتاحة الاستفادة منها خلال أسبوع بحيث يجري رفع الحجب ابتداء من الأربعاء المقبل.

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وقال السواحة إنه "يجري حالياً التنسيق بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومقدمي خدمات الاتصالات بالمملكة لتمكين العملاء، مواطنين ومقيمين، من الاستفادة من التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات المرئية والصوتية عبر الإنترنت".

ووجه السواحة شكره لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ولشركات الاتصالات على تهيئة تقنياتها بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال السواحة إن "هذا التعاون المثمر بين الشركاء في قطاع الاتصالات في المملكة يأتي تحت مظلة (العميل أولاً) وهي السياسة التي يعمل الجميع في إطارها لنمنح كافة مشتركي الاتصالات في المملكة أرقى الخدمات التي تلبي تطلعاتهم وترضي احتياجاتهم".