مؤسس "علي بابا" يقلد مايكل جاكسون.. شاهد كيف يحتفل مليارديرات الصين بنجاح شركاتهم!

كيف يحتفل مليارديرات الصين بنجاح شركاتهم!

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعة و55 دقيقة.
الصينالأثرياءرجال أعمالشركاتمهرجانات
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المهرجانات الغريبة تسمح للقادة أن يكونوا مرحين خلال التعبير عن نجاح شركاتهم.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— من تقليد شخصية مايكل جاكسون إلى العزف على الغيتار والطبول والغناء، أغنى رجال الأعمال الصينيين يصعدون للأداء على المسرح للاحتفال بنجاحات شركاتهم.
 

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