مؤسس "علي بابا" يقلد مايكل جاكسون.. شاهد كيف يحتفل مليارديرات الصين بنجاح شركاتهم!

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— من تقليد شخصية مايكل جاكسون إلى العزف على الغيتار والطبول والغناء، أغنى رجال الأعمال الصينيين يصعدون للأداء على المسرح للاحتفال بنجاحات شركاتهم.

