هل سيتوقف نموها؟ سعر البيتكوين يبلغ 8200 دولار

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- انسوا الأسهم، فنقود "بيتكوين" هي ملجأ المستثمرين هذه الأيام.

إذ بلغت قيمة "بيتكوين" أرقاماً قياسية الآن، بسعر يبلغ 8200 دولار أمريكي، لترتفع في أقل من شهر من سعرها السابق البالغ خمسة آلاف دولار، وإن واصلت العملة الرقمية نموّها بهذا الشكل فقد تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار بنهاية عام 2017.

البيتكوين.. بين الإيجابيات والسلبيات

وقد ارتفعت قيمة العملة بأكثر من 735 في المائة هذا العام وحده، وانطلقت بنمو صاروخي بلغ 40 ألف في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وبالطبع هذا النمو لن يخلو من الشكوك، فالمدير التنفيذي لشركة "JO Morgan Chase"، جايمي ديمون، انتقد هذه العملة بأكثر من مناسبة، واصفاً إياها بـ "الاحتيال" الذي يفضل أن يستخدم من قبل تجار المخدرات وكوريا الشمالية.

كما أن الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال قد انتقد العملة واصفاً إياها بأنها" إنرون قيد الصنع" في مقابلة سابقة مع قناة "CNBC"، في دلالة لفضيحة الفساد المالي التي طالت شركة "Enron" النفطية لتعلن إفلاسها عام 2001، مؤكداً بأنها ظاهرة ستتضاءل تدريجياً.

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ولكن عندما يرى البعض فقاعة اقتصادية على وشك الانفجار، يرى آخرون الجزء الأفضل للعملة، حيث توجد الفرص.

إذ غرد المدير التنفيذي لشركة "Goldman Sachs"، لويد بلانكفين قائلاً إن الناس شككوا سابقاً باستبدال الذهب بالعمل الورقية، وفي الوقت ذاته تنبأ خبراء من "Goldman Sachs" مطلع الشهر بأن أسعار البيتكوين ستبلغ ثمانية آلاف دولار.

ماذا عن النقود الورقية؟

رغم النمو الذي شهدتها التداولات المالية عبر الإنترنت خلال السنوات الأخيرة، إلا أن النقود الملوسة لا تزال تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد العالمي، فقد ارتفعت نسبة التداول بالدولار الأمريكي حول العالم بـ 87 في المائة خلال الأعوام العشرة الماضية، وفقاُ لدراسة أجرتها خزينة سان فرانسيسكو الفيدرالية، وهذا يتضمن المال الموجود في البنوك والأعمال والمستثمرين والأفراد العاديين.

وفي عام 2006 بلغت قيمة الدولارات المتداولة عالمياً 783 مليار دولار، وفي العام الماضي ارتفع هذا الرقم ليسجل 1.46 تريليون دولار، وفقاً للدراسة، وقدّرت دراسة أخرى أجرتها خزينة نيويورك الفيدرالية بأن معظم هذه الأموال تتداوَل خارج الولايات المتحدة.

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لكن هذا النمو ليس حكراً على الدولار وحده، إذ أشار رئيس خزنة سان فرانسيسكو الفيدرالية، جون ويليامز، إلى أن 40 من بين 42 مركزاً اقتصادياً كبيراً حول العالم، من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، فإن نمو التداول المالي ضاهى النمو الاقتصادي خلال عشرة أعوام.

لذا يبدو وأن المال سيبقى لفترة معينة، وسط تساؤلات وشكوك حول مصير العملات الرقمية مثل البيتكوين، فسيتوجب علينا الانتظار لنرى ما سيحصل.