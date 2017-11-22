شاهد التصميم الجديد كلياً لسيارة أستون مارتن فانتاج
شاهد التصميم الجديد لسيارة أستون مارتن فانتاج
اقتصاد
آخر تحديث الأربعاء, 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 11:13 (GMT +0400).
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شاهد التصميم الجديد كلياً لسيارة أستون مارتن فانتاج
شاهد التصميم الجديد كلياً لسيارة أستون مارتن فانتاج
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