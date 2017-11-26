ثروة بيزوس تبلغ 100 مليار دولار

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إن كنت من بين الملايين الذين تسوقوا عبر موقع "أمازون" خلال تخفيضات الجمعة السوداء، فقد ساهمت برفع ثروة جيف بيزوس لتبلغ 100 مليار دولار.

فقد بلغت ثروة مؤسس موقع "أمازون" وأكبر حاملي أسهمه 12 رقماً لأول مرة وفقاً لما نقلته "بلومبيرغ"، والتي تعد إحدى خدمتين تتابعان زيادة ثروات أغنياء العالم.

أما الخدمة الأخرى، "فوربس"، فقد أشارت إلى أن ثروته بلغت 99.6 مليار دولار.

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وقد قفزت أسهم "أمازون" بنسبة 2.5 في المائة الجمعة ليعتلي بيزوس عرش أثرى رجل في العالم، وقد دعم هذا الارتفاع انتشار تقارير أشارت إلى ارتفاع أسهم التجارة الإلكترونية بنسبة بلغت 18 في المائة مقارنة بالوقت ذاته العام الماضي.

ويملك بيزوس 78.9 مليون سهم بالشركة، لتقدر قيمتها بـ 93.6 مليار دولار، لكنها ليست كل ما يملكه بيزوس، فتضاف للقائمة صحيفة "واشنطن بوست" وشركة السياحة الفضائية "Blue Origin".

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أما الارتفاع الذي شهدته "أمازون" بنسبة 58 في المائة لهذا العام يكفي لإضافة 34 مليار دولار لثروة بيزوس، وفي الواقع تكفي أرباح بقيمة 2.4 مليار لإضافة بيزوس لقائمة "فوربس" بأغنى ألف رجل على الكوكب.

وقد سلب بيزوس لقب أغنى رجل بالعالم من مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس بشكل مؤقت في يوليو/تموز، وتجاوز غيتس بشكل أكبر في أكتوبر/تشرين أول، وتقدّر ثروة غيتس حالياً بـ 89 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته كلاً من "فوربس" و"بلومبيرغ".