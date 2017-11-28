الجمعة السوداء تأتي بمبيعات قياسية للأسلحة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لقد شهدت الأسلحة مبيعات هائلة خلال التخفيضات الأخيرة.

إذ استغل تجار الأسلحة أكبر يوم للتسوق في العام بالولايات المتحدة، رغم انخفاض شهده القطاع خلال العام الأول من إدارة ترامب.

وقد تجاوزت مبيعات متجر "RTSP" للأسلحة والواقع في نيوجيرسي مبيعات الجمعة السوداء التي شهدها العام الماضي، واستمرت الزيادة حتى الإثنين ليشهد المحل أكثر مبيعات الإثنين، منذ شهر فبراير/شباط الماضي.

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كما حققت الجمعة السوداء أكبر نسبة تفقد لخلفيات المشترين من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي "FBI"، والتي تراقب حركة التداول بالأسلحة حول الولايات المتحدة، إذ قام المكتب بالتحقق من 203 آلاف حالة خلال المبيعات التي انعقدت خلال الجمعة السوداء.

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وقد سجل أكبر رقم سابق للتحقق من خلفيات المتداولين بالأسلحة 185 ألف حالة خلال تخفيضات الجمعة السوداء لعام 2016، وقد انخفضت مبيعات الأسلحة منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مع انخفاض التوقعات بتشديد القوانين على الأسلحة تحت إدارة ترامب وإدارة الجمهوريين للكونغرس الأمريكي، رغم ارتفاع نسبة المبيعات خلال إدارة أوباما وخلال مواجهة ترامب ضد المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون.

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ولكن الخبراء أشاروا إلى أن الوقت مبكر للتأكد من استمرار النمو بمبيعات الأسلحة في الفترة التالية للجمعة السوداء بالأخص بعد عام من الانخفاض في المبيعات.