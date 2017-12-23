بعد صفقة 24 طائرة تايفون للدوحة.. البنتاغون يعلن بيع قطر 36 مقاتلة F-15

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، بيع 36 مقاتلة من طراز F-15 لقطر، في صفقة تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار، على أن يتم تسليمها نهاية العام 2022.

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وبين البنتاغون أن الطائرات سيتم تصنيعها في منشأة بوينغ في سانت لويس بميزوري، حيث من المتوقع أن ترحب الحكومة القطرية بهذا الإعلان، الذي يأتي في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

ويذكر أن وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون، وقع صفقة لبيع قطر 24 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون" الأحد، قائلا إنها ستؤمّن آلاف الوظائف للبريطانيين في القطاع الصناعي، وذلك خلال جلسة بحضور نظيره القطري، خالد العطية، تنفيذا لاتفاق أولي بين البلدين يعود إلى سبتمبر/أيلول الماضي.