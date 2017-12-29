ما هو وضع ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبذل الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جهوداً كبيرة لتعزيز ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يُعتقد بأن هذه الشركات تساهم بشكل كبير في تعزيز الابتكار والتوظيف.

وقد كشف الاستبيان الجديد الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بعنوان "ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017" خلال الفترة الممتدة ما بين الأول من أكتوبر وحتى 22 أكتوبر 2017، أن أكثر من 6 من كل 10 مشاركين (62٪) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفضلون العمل لحسابهم الخاص / امتلاك شركاتهم الخاصة إذا توفر لهم الخيار. وقد قال 82٪ من الأشخاص الذين يعملون حالياً بأنهم إما يفكرون في إنشاء شركتهم الخاصة أو أنهم حاولوا القيام بذلك في الماضي.

الأسباب التي تدفع الأشخاص لدخول عالم ريادة الأعمال

صرح حوالي نصف المشاركين (53٪) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن السبب الرئيسي الذي يدفعهم للعمل لحسابهم الخاص هو تعزيز شعورهم بالإنجاز، أما 41٪ فيعتقدون بأن ذلك سيتيح لهم تحقيق التوازن بين حياتهم الشخصية والمهنية، بينما اعتبر 38٪ بأن العمل الخاص يمنحهم الفرصة للمساهمة في تحسين المجتمع والحصول على دخل أكبر.

فوائد ريادة الأعمال

أظهر الاستبيان أن ريادة الأعمال تقدم العديد من المزايا للمجتمعات والاقتصاد بشكل عام، ويُنظر إلى ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطريقة إيجابية للغاية، حيث وافق 81٪ من المشاركين على الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في خلق الوظائف، كما وافق 76٪ بأن ريادة الأعمال تساهم في خلق منتجات وخدمات جديدة لصالح المجتمع، بينما قال 74٪ بأن رواد الأعمال هم مصدر الابتكار في المجتمع.

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الوضع الحالي لريادة الأعمال

قال 68٪ من الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص في المنطقة، أنهم بدأوا أعمالهم الخاصة خلال السنوات الخمس الماضية، بينما بدأ 17٪ منهم خلال السنوات العشر الأخيرة، في حين بدأت نسبة 15٪ أعمالها قبل أكثر من 15 عاماً. من ناحية أخرى، قال أكثر من ثلث المشاركين في المنطقة (36٪) ممن يعملون لحسابهم الخاص أنهم في مرحلة تأسيس أعمالهم الخاصة، بينما قالت نسبة 22٪ أن لديها شركة راسخة ولكنها ضعيفة الأداء، في حين أن 22٪ من المشاركين صرحوا بأن أداء شركتهم جيد بشكل عام.

وفي الوقت نفسه، يتطلع العديد من رواد الأعمال إلى تطوير شركاتهم الناشئة والراسخة، حيث صرح 36٪ من المشاركين بأنهم يمتلكون طموحات شخصية للحصول على مزيد من الأرباح وتوسيع أعمالهم في بلد إقامتهم، يليهم 22٪ ممن يهدفون لأن يصبحوا مجموعة دولية كبرى. ومع أخذ النمو والتوّسع بعين الاعتبار، فإن 66٪ من رواد الأعمال الذين شملهم الاستبيان يخططون للتوظيف خلال العام المقبل.

سهولة بدء شركة خاصة

يعتقد 43٪ من المشاركين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنه يمكن إنشاء شركة خاصة في أي وقت، في حين يعتقد 33٪ بأن الوقت الأفضل هو في منتصف الحياة المهنية. أما نسبة 8٪ فقط فتعتقد بأن أفضل وقت لتأسيس الشركات الخاصة هو بعد العمل لفترة طويلة، وكذلك أوصت نسبة 13٪ فقط بالشروع في تأسيس الشركة مباشرة بعد التخرج الكلية / الجامعة.

وعندما سئل المشاركين عن أكثر القطاعات جذباً لرواد الأعمال في بلدهم، صرح حوالي واحد من كل عشرة مشاركين في المنطقة (11٪) أن العقارات / الإنشاءات هو القطاع الأكثر جاذبية، يليه قطاع التجارة (9٪)، والسلع الاستهلاكية (8٪)، وتكنولوجيا المعلومات / الإنترنت / التجارة الإلكترونية (8٪).

التحديات التي يواجهها روّاد الأعمال

يرافق عملية تأسيس الأعمال الخاصة العديد من التحديات، بغض النظر عن البلد أو القطاع، حيث صرّح حوالي ثلاثة أخماس المشاركين بأنه من الصعب تأسيس شركة خاصة في بلد إقامتهم. وبالنسبة للصعوبات الرئيسية التي تمنع الأشخاص من تأسيس شركاتهم الخاصة، قال 53٪ من المشاركين أن عدم القدرة على الحصول على الدعم المالي هو الذي منعهم من إنشاء أعمالهم الخاصة في الماضي، يليه عدم القدرة على التمويل الذاتي لبدء الأعمال التجارية (بحسب 52٪).

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الأمور التي تدعم روّاد الأعمال

عندما سُئل المشاركين عن أهم العوامل التي تدعم روّاد الأعمال، برز تسهيل القوانين المرتبطة بتأسيس الأعمال التجارية في المرتبة الأولى بحسب أكثر من نصف المشاركين (53٪) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يليه تخفيض الضرائب (16٪)، وتنظيم المنافسة بين الشركات (13٪)، وتسهيل الوصول إلى الأيدي العاملة الماهرة (12٪).

أما أفضل النصائح التي قدمها المشاركين في المنطقة، إلى أصحاب المشاريع الناشئة، فقد شملت: عدم الخوف من الفشل (44٪)، ووضع خطة عمل مدروسة (12٪)، وابتكار فكرة تجارية مميزة وفعّالة وخطة جيدة للتسويق (10٪ لكل منهما). وإضافة إلى ذلك، قال المشاركون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن مفتاح نجاح روّاد الأعمال يتمثل في الابتكار (27٪) وتوظيف الأشخاص المناسبين (25٪).

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