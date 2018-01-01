دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخلت ضريبة القيمة المضافة حيّز التنفيذ في كل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بدءاً من تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني للعام 2018. كما شهدت المملكة أيضاً تطبيق أسعار المشتقات النفطية الجديدة مع بداية العام 2018، والتي تهدف إلى تقليص النمو المتسارع في استهلاك منتجات الطاقة.
السعودية والإمارات تطبقان ضريبة “القيمة المضافة".. وارتفاع أسعار الوقود بالمملكة
السعودية والإمارات تطبقان "القيمة المضافة"
اقتصاد
آخر تحديث يوم الاثنين, 01 يناير/كانون الثاني 2018; 01:04 (GMT +0400).
0:48
دخلت ضريبة القيمة المضافة حيّز التنفيذ في السعودية والإمارات بدءاً من تاريخ 1 يناير 2018.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.