السعودية والإمارات تطبقان ضريبة “القيمة المضافة".. وارتفاع أسعار الوقود بالمملكة

السعودية والإمارات تطبقان "القيمة المضافة"

اقتصاد
آخر تحديث يوم الاثنين, 01 يناير/كانون الثاني 2018; 01:04 (GMT +0400).
أسعار النفطالإمارات العربية المتحدةالمملكة العربية السعوديةضرائب
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دخلت ضريبة القيمة المضافة حيّز التنفيذ في السعودية والإمارات بدءاً من تاريخ 1 يناير 2018.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخلت ضريبة القيمة المضافة حيّز التنفيذ في كل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بدءاً من تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني للعام 2018. كما شهدت المملكة أيضاً تطبيق أسعار المشتقات النفطية الجديدة مع بداية العام 2018، والتي تهدف إلى تقليص النمو المتسارع في استهلاك منتجات الطاقة.

أسعار النفطالإمارات العربية المتحدةالمملكة العربية السعوديةضرائب