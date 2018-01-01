السعودية والإمارات تطبقان ضريبة “القيمة المضافة".. وارتفاع أسعار الوقود بالمملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخلت ضريبة القيمة المضافة حيّز التنفيذ في كل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بدءاً من تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني للعام 2018. كما شهدت المملكة أيضاً تطبيق أسعار المشتقات النفطية الجديدة مع بداية العام 2018، والتي تهدف إلى تقليص النمو المتسارع في استهلاك منتجات الطاقة.