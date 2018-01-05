وزير الطاقة السعودي يعتذر عن تصريحات سابقة حول "حساب المواطن".. ويؤكد: زيارة أسعار الطاقة "شر لابد منه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن زيادة أسعار الطاقة في بلاده "شر لابد منه" على حد تعبيره، مرجعا السبب في ذلك إلى "تزايد معدل الاستهلاك الذي أنهك الاقتصاد."

ونقلت قناة الإخبارية السعودية على لسان الفالح قوله: " أعتذر عن تصريح سابق تحدثت به عن حساب المواطن في عام 2016 وخلال الاستعداد لميزانية 2017،" وذلك تعقيبا على تصريح قال فيه: "إن المواطنين يستطيعون التوفير من دعم برنامج حساب المواطن."

وحول أسعار الطاقة، قال الفالح: "4.7 مليون برميل معدل استهلاك الطاقة بشكل عام بنسبة تصل إلى 35 في المائة من إنتاج المملكة من البترول والغاز.. برنامج التوازن المالي قدر الدعم بحوالي 300 مليار ريال أغلبه موجه للطاقة.. نعمل على إصلاح الأسعار وليس زيادتها."

وتابع قائلا: "تعديل أسعار البنزين كان مستهدفاً بشكل أكبر في ميزانية 2017 ليصل إلى 100 في المائة من السعر العالمي.. سعر بنزين 91 يوازي 70 في المائة فقط من السعر العالمي.. السعر العالمي للبنزين يساوي ضعف أسعار المملكة بعد زيادة الأسعار،" لافتا إلى أن "المملكة ما تزال من أقل الدول عالمياً في أسعار البنزين."

وأردف الفالح بالقول وفقا لتقرير الإخبارية: "18 هللة التعريفة الجديدة للشرائح التي تم إصلاحها في أسعار الكهرباء ما تزال أقل من التكلفة المُثلى التي نستهدفها.. أجهزة التكييف تمثل 65 في المائة من استهلاك الكهرباء في المنازل.. ترشيد الاستهلاك الحل الأمثل لخفض تكلفة فاتورة الكهرباء و30% معدل انخفاض متوقع إذا تم تغيير السلوك المعيشي."