أوامر ملكية بالسعودية لدعم المواطنين بمواجهة غلاء المعيشة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، عددا من الأوامر الملكية لمساعدة المواطنين في مجابهة الغلاء المعيشي، وذلك في شكل يتزامن مع رفع المملكة لأسعار الطاقة والنفط.

وأمر العاهل السعودي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بـ"صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره (1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.. صرف مكافأة قدرها (5000) خمسة آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.. إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ (500) خمس مئة ريال، وذلك لمدة سنة."

وأمر الملك سلمان بـ"إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمس مئة ريال لمدة سنة، على أن لا يُجمع بين هذا البدل وبين البدل الوارد في البند (السابق) .. زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة ( 10 % ) لمدة سنة .. تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.. تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ (850.000) ثمان مئة وخمسين ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.. صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية ( 1439 / 1440هـ ) اعتباراً من 14 / 4 / 1439هـ الموافق 1 / 1 / 2018م."