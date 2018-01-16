شاهد.. هوندا أكورد تحرز لقب سيارة العام
شاهد.. هوندا أكورد تحرز لقب سيارة العام
اقتصاد
آخر تحديث الثلاثاء, 16 يناير/كانون الثاني 2018; 09:02 (GMT +0400).
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هوندا أكورد حصدت أعلى جائزة في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات.
هوندا أكورد حصدت أعلى جائزة في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات.
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