شاهد.. هوندا أكورد تحرز لقب سيارة العام

شاهد.. هوندا أكورد تحرز لقب سيارة العام

اقتصاد
آخر تحديث الثلاثاء, 16 يناير/كانون الثاني 2018; 09:02 (GMT +0400).
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1:10

هوندا أكورد حصدت أعلى جائزة في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات.

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