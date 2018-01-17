بعد تحذيرات من انهيار تام للريال.. وديعة سعودية بملياري دولار في البنك المركزي اليمني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني، ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك 3 مليارات دولار أمريكي.

وقالت السعودية إن هذه الوديعة تأتي في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية لاسيما سعر صرف الريال اليمني، مما سينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فان هذه الوديعة تأتي لمساعدة الشعب اليمني على مواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من "جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية"، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، على حد وصفها.

وتابعت الوكالة في بيانها أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك.

يذكر أن سعر الريال اليمني كان قد تهاوى الى القاع هذا الأسبوع أمام العملات الأجنبية، كما تجاوز سقف الـ 500 ريال للدولار الواحد بسبب الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد.

وكان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر قد طالب في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر الثلاثاء بإنقاذ الريال من الانهيار التام، وبالتالي إنقاذ اليمنيين من جوع محتم، على حد تعبيره.

وأضاف في إحدى تغريداته: "إن كان لدى الأشقاء من ملاحظات حول أداء البنك المركزي أو الحكومة فإنني أقولها بوضوح لفخامة الأخ الرئيس: الشعب اليمني أبقى، وإنقاذ اقتصاد ينهار أولى، والله من وراء القصد."