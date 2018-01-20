(CNN)-- كانت من أغنى البلدان في أمريكا الجنوبية، والآن عملة فنزويلا لا قيمة لها تقريباً، كيف تحولت الأوضاع في كاراكاس؟
تضخم 4000 بالمائة وعملة فقدت 98 بالمائة من قيمتها بعام.. اقتصاد فنزويلا على حافة الانهيار
شاهد.. اقتصاد فنزويلا على حافة الانهيار
اقتصاد
آخر تحديث السبت, 20 يناير/كانون الثاني 2018; 04:26 (GMT +0400).
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الأسعار المرتفعة والتضخم الهائل بنسبة 4000 بالمائة العام الماضي قضى على رواتب الناس.
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