تضخم 4000 بالمائة وعملة فقدت 98 بالمائة من قيمتها بعام.. اقتصاد فنزويلا على حافة الانهيار

شاهد.. اقتصاد فنزويلا على حافة الانهيار

اقتصاد
آخر تحديث السبت, 20 يناير/كانون الثاني 2018; 04:26 (GMT +0400).
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الأسعار المرتفعة والتضخم الهائل بنسبة 4000 بالمائة العام الماضي قضى على رواتب الناس.

(CNN)-- كانت من أغنى البلدان في أمريكا الجنوبية، والآن عملة فنزويلا لا قيمة لها تقريباً، كيف تحولت الأوضاع في كاراكاس؟

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