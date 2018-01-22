"تحالف الشرعية" يعلن عن تقديم 1.5 مليار دولار كمساعدات لليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن وزراء خارجية دول "تحالف الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، عن تقديم 1.5 مليار دولار لتمويل خطة الأمم المتحدة الإنسانية المخصصة لليمن.

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جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية التحالف، الذي كشف عن "إطلاق عملية إنسانية شاملة في اليمن تتضمن عدة مبادرات.. العملية تشمل تبرعا لجهود المنظمات الإنسانية الدولية في اليمن.."

وكشف البيان عن "تجهيز 17 ممرا بريا آمنا من 6 مواقع حدودية لضمان وصول المساعدات الإنسانية.. وإيداع ملياري دولار في المصرف المركزي اليمني لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ في اليمن وتدشين جسر جوي إلى مأرب، بالإضافة إلى فتح معبر الخضراء الحدودي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لليمن."