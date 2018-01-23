وزير مالية قطر لـCNN: رغم توقعات بقائنا لأسابيع قليلة بعد "الحصار" إلا أننا مستمرون بالنمو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال علي شريف العمادي، وزير المالية القطري إن اقتصاد بلاده مستمر بالنمو وبصورة سريعة رغم التوقعات التي تناولت قدرتنا على البقاء لأسابيع قليلة بعد فرض "الحصار" على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقابلة حصرية أجراها العمادي مع الزميل دون ديفتيريوس لـCNN، حيث قال: "قطر طالما كانت مفتوحة للأعمال ليس فقط على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بل أيضا على المستوى العالمي، اعتقد أن هذا الحصار والتحديات التي حدثت في مجلس التعاون الخليجي قد تقدم على الأغلب فرصا أكبر لدولة قطر، فأغلب ما كنا نقوم به في السابق كان يتعلق بصورة كبيرة بالاندماج الخليجي، واليوم اعتقد أننا نقوم بالتركيز أكثر على كيفية أن نعتمد على انفسنا في العديد من قطاعات الاقتصاد.."

وتابع قائلا: "بالمضي قدما لا اعتقد أن الاقتصاد القطري أو السياسات الاقتصادية للبلاد ستتغير بل في الحقيقة ستكون أكثر مرونة، نحن اليوم في الشهر الثامن للحصار والعديد من الأشخاص توقعوا أسابيع قليلة يمكننا فيها البقاء فقط، ولكننا مستمرون اليوم بالنمو وبسرعة."

وأردف الوزير القطري قائلا: "لنأخذ أبرز المؤشرات الاقتصادية، أبرز 10 أو 20 مؤشرا محليا أو دوليا، لنرى ما الذي فعلناه بأموالنا؟ نعم الناس يقولون إن قطر تملك ثروة كبيرة ويستخدمون هذه الأموال للقيام بهذا الأمر وذلك، أنا لطالما قلت إننا استخدمنا أموالنا لما فيه مصلحة مواطنينا وهذا الطريق الذي نريد الاستمرار به وهذه سياستنا."

وأضاف: "نتوقع بين الحين والآخر خلافات سياسية، وأعتقد أن التحدي الحقيقي هنا (الأزمة الخليجية) هو النسيج الاجتماعي لدول مجلس التعاون الخليجي، الناس والعائلات والأطفال، والأشخاص الذين لهم عائلات في السعودية، وهذا ما أقوله دائما بأن هذا تعدى الخلاف السياسي العادي."