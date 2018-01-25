رئيس أرامكو لـCNN: نقيّم الأسواق المناسبة للاكتتاب ولم نطلب انحناء أحد

رئيس أرامكو: نقيّم الأسواق المناسبة للاكتتاب

اقتصاد
آخر تحديث الخميس, 25 يناير/كانون الثاني 2018; 07:48 (GMT +0400).
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مقابلة مراسل شبكتنا، جون ديفتيريوس، مع رئيس أرامكو السعودية، أمين الناصر.