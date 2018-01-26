الخاطر بدافوس: قطر الشريك المضمون الذي لم يخل بالتزاماته الاقتصادية حتى بالأزمات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، إن بلادها تعتبر الشريك المضمون الذي لم يخل بالتزاماته الاقتصادية بسبب الخلافات السياسية وحتى وقت الأزمات، على حد تعبيرها.

جاء ذلك في تغريدة للخاطر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، لافتة إلى أن "مشاركة هذا الوفد الرفيع في دافوس 2018 يأتي في إطار توجه قطر إلى تطوير شراكات سياسية واقتصادية واستثمارية مع جميع قارات العالم."

ونشرت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، عددا من أبرز النقاط المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية بقطر، ذاكرة أنه "من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما نسبته 3.4 في المائة بـ2017.. قطر لديها أعلى ناتج محلي إجمالي في العالم للفرد، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 3.1 في 2018 و2.9 في العام 2019.."