الفالح من دافوس: السعودية من الدول الـ5 المؤثرة بالعالم.. وتمكنت من إعادة التوازن لأسواق النفط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن بلاده تمكنت من إعادة التوازن على حد تعبيره لأسواق النفط، وذلك في تصريح له خلال المنتدى الاقتصادي العالمي 2018.

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وأضاف الفالح في التصريحات التي أدلى بها لقناة الإخبارية السعودية، حيث قال: "المملكة دولة محورية، ولو تسأل صانعي القرار والمؤثرين عن أهم خمس دول تشغل بالهم من ناحية إيجابية كالدول المؤثرة، لكانت المملكة وأنا أجزم في غالبية هؤلاء المؤثرين سواء كانوا رجال أعمال أو من حكومات أو منظمات دولية، فستكون المملكة من ضمن هذه الخمس دول."

وتابع قائلا: "حضورنا بهذا الشكل (في دافوس) وتفاعلنا مع صناع القرار والمؤثرين كان له اثر كبير ووجدنا حماس يعني لم أره من قبل خلال مشاركاتي على مدى تسع سنوات كرئيس لشركة أرامكو السعودية والآن أشارك كوزير سعودي، لم أرى هذا الاهتمام وهذا الحماس وهذه الرغبة في الشراكة مع المملكة العربية السعودية.."